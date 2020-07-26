Günlük burç yorumları

Bugün burçları meler bekliyor? İşte 26 Temmuz 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Sorunları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.Bugünlerde kararlı ve emin adımlarla yola devam edebilirsiniz. Hayatınızı aşk konusunda daha sağlam temellerle atmak isteyebilirsiniz.
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz. Kendinizi bugünlerde bir takım yalnızlıklar içerisinde hissedebilirsiniz. Öfkenizi kontrol altına almalı ve cümlelerinizi sakince seçmelisiniz.
İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz.
Bugün kendinizi ispat etme konusunda kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyon alın. İlişkinizde mutluluğu bulmak için çevrenize kulak vermeyi de tercih edebilirsiniz. Ailenize karşı olan ilginiz sevildiğinizi hissetmenizi sağlayacak.
YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işlerinizi çok kolay sonuçlanacak. Dostlarınızı kaybetmemek için ya da kendinizi iyi hissetmek için olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.
ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizi ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir. Bugünlerde üzerinize çektiğiniz enerjilere dikkat etmelisiniz. Enerjisel planda hassas olabilirsiniz ve başarılarınızın kıskanıldığını görebilirsiniz...
BAŞAK: Derin ve keskin görüşler içindesiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken, daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin morali sizin tutumunuza bağlı olacaktır. Her mutlu hissiyatınızı başkaları ile paylaşmamalısınız. Bugünlerde dostlarınızı da seçme fırsatı yakalayabilir kimin doğru kimin yanlış olduğunu görebilirsiniz.
TERAZİ: Yoğun düşünceler içindesiniz ve bazen anlatım güçlüğü çekiyorsunuz. İçinizde yaşadığınız duyguları başkalarının anlaması kesinlikle mümkün değil. Bugün, sezgileriniz mükemmel çalışıyor. Mesleki konulardaki planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Kendinizi talihsiz hissettiğiniz her konuda şansın sizden yana döndüğünü bilmek size iyi hissettirebilir
AKREP: Fırsatların size getireceği avantajların bilincinde olarak ilişkilerinize yön verin. Çok tepkili hareketleriniz sizi zor durumda bırakabilir. Önemli organizasyon çalışmaları içinde olabilirsiniz. İlişkisi olmayan Akrep burcu üyeleri kendi istekleri ile bir süre daha yalnız kalmayı tercih edebilirler. Bugünlerde evrene direnmemeye çalışın.
YAY: Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Her şeyi çok çabuk kavrıyor ve olaylara kesin çözümler getiriyorsunuz. Bugün partnerinizi sorgulama gereği duyabilirsiniz. Bugünlerde sosyal yaşantınızda iç içe bulunduğunuz konular geçmişe göre değişkenlik gösterebilir ancak çoğu zaman bu değişkenlik sizin hayrınıza olacak.
OĞLAK: Orijinal fikirlere her zaman açıksınız. Yaratıcılığınızı engellemeyen ve içinizdeki coşkuyu ortaya çıkaran işler yapmayı seviyorsunuz. Bugün, hareketli ve neşeli bir gün sizi bekliyor. Yüce gönüllülüğünüz dostlarınızın da ilgisini çekecek. Onlar da sizden iç huzuru yakalamak için destek bekleyebilirler. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
KOVA: Duygularınıza hakim olduğunuz müddetçe bazı olayları yeniden yapılandırabilirsiniz. Karşılaşacağınız olaylara karşı takınacağınız tavırları iyi belirlemelisiniz. Sizi aşan konularda temkinli davranmalısınız. Bugünlerde aşk hayatınızda kendinizi partnerinizle ilgilenirken bulabilirsiniz. Tek taraflı ilgi göstermek, yoğun ilgi vermek için oldukça uygun bir dönemdir.
BALIK: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve bu durum karşısında çaresiz kalıyorlar. Aşk konusunda beklediğiniz kişiden beklediğiniz haberi alabilirsiniz. Yeni ve güzel hislere kavuşabilir taze fırsatlar yakalayabilirsiniz. Dengeyi kurun.