Günlük burç yorumları





YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işlerinizi çok kolay sonuçlanacak. Dostlarınızı kaybetmemek için ya da kendinizi iyi hissetmek için olumlu cümleler kurmaya çalışın ancak yenilikler ve anda kalmaktan da çekinmemeye çalışın.