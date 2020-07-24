İstanbul Esenyurt ve Beylikdüzü'nde 30 yıllık esnaf olan ve geçtiğimiz günlerde yüzlerce müşterilerinin kendilerine emanet ettiği milyonlarca lira para ve altınlarla kayıplara karışan Efe Kuyumculuk sahipleri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz günü Efe Kuyumcusu'nun sahipleri Volkan Kodaz ve Salih Kodaz'ın toplamda 2 milyon 490 bin lira nakit para, 10 bin 29 gram has altın, 384 adet çeyrek altın, 188 adet cumhuriyet altını, 4 adet yarım altının konu olduğu 'Güveni kötüye kullanma' suçunu işlenmiş oldukları tespit edildi.