Günlük burç yorumları – 23 Temmuz 2020 Perşembe

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 23 Temmuz 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: YAPTIĞINIZ görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor.
Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz. Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir. Diğer yandan kendinizi iyi hissetmek için karar almanızın da gerektiği bir evreden geçmektesiniz.
BOĞA: ŞİMDİYE kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmeniz gerekiyor. Aşk konusunda kendinizi yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz. Kendiniz partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.
İKİZLER: SİZİN için duygusal tatmin çok önemli.
Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalıklara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz. Hayatınızın stabil olduğu ve artık bunu tam olarak onaylamadığınız bir dönemdesiniz. Artık değişimi hayatınıza davet etmek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: AŞK size eğlence şeklinde geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz.
Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir. Kendinizi iyi ifade ederek sempati toplayabilirsiniz. Kusurlarınızın görmezden gelindiği ve oldukça idare edildiğiniz bir evreden geçmektesiniz.
ASLAN: BUGÜN kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Bugünlerde insanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.
BAŞAK: BEKLEDİĞİNİZ duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. İsteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecek. Aşkta sakin bir dönem bitiyor. Daha fazla gezmek isteyeceksiniz. Son zamanlarda aşk konusunda kendinizi emin olmadığınız güvensiz bir noktada hissedebilirsiniz ancak iş konusunda başarılarınıza başarı katabileceksiniz
TERAZİ: AŞK konusunda kariyer ve üstün nitelikler göz dolduracaktır. Bugün konuşulan şeyleri gözünüzde büyüterek, gereksiz tartışmalara girebilirsiniz. İnandığınız konularda taviz vermiyorsunuz. Kendinizi arzu ettiğiniz ruh haline getirmekte oldukça olumlu olabilirsiniz. Cesaret gerektiren bir gün geçirebilir ve cesaret sınırlarınızı zorlayabilirsiniz.
AKREP: HUZURSUZLUĞUNUZU yenmelisiniz. Kendi sorunlarınız ve isteklerinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. İş çabalarınız göz dolduracak ve paranız artacaktır. Maddi konularda detaylara dikkat edin. Bugünlerde tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli. Özellikle işinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız oldukça önemli olacak.
YAY: DOSTLARINIZI şaşırtmak istemiyorsanız, aşırıya kaçan hareketlerinize dikkat edin. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesaretlisiniz. Maddi konularla ilgili önemli fırsatlar var. Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini fazla umursamamalısınız. Kendinizi ifade etme hususunda sessizliğinizi korumayı tercih edebilirsiniz
OĞLAK: ONAYLANMAYAN bir konu üzerinde fazla ısrar etmeyin. Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmadan, geçmişle ilgili konularınızı ve aşk ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki bekleme süreci sizi endişelenmeye sevk edebilir. Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler hayatınıza gelecektir.
KOVA: ROMANTİZM sizi saran duyguların başında olacaktır. Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Bugünlerde bilhassa işinizdeki baskıdan kaçınmayı tercih edebilirsiniz. Bu da üstlerinizle iletişim eksikliği ya da kopukluğa neden olabilir.
BALIK: BUGÜN güven ihtiyacı içindesiniz. İmkanlarınızı kullanmak yorulmanıza neden oluyor.
Sosyal yaşantınız gelişmeye devam ederken, mevcut durumlarınızı korumalı ve eski dostlarınızı kırmamalısınız. Bugünlerde maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz. Sağlık konusunda bir sıkıntınız yok.