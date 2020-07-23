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    • 23.07.2020 10:23
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    • 23.07.2020 10:23
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    Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

    önünde eşiyle araç içerisinde uygunsuz bir durumda yakalanan genç kadın, kendisini uyaran polis memurlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak. İşte Sabah'tan Dilek Yaman'ın özel haberinin detayları...

    Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

    Ayşe K., Veysel K. ile evliydi. 34 yaşındaki genç kadın, geçtiğimiz aylarda eşiyle gezintiye çıktı. Çift, gecenin ilerleyen saatlerinde önüne geldiklerinde aracı park etti. Araç içerisinde birliktelik yaşayan çifti, yoldan geçen başka bir şahıs gördü.

    Şahıs, yol bitimindeki görevli polislere durumu bildirdi. Polis memurları konsolosluk önündeki aracın yanına gitti ve camı tıkladı. Çifti uyaran polisler, ikili hakkında işlem yapmak istedi. Duruma sinirlenen Ayşe K.iddiaya göre polis memurlarına ağır sözler sarf etti.

    DAVA AÇILDI
    Polis memurları olayla ilgili tutanak tutup savcılığı ihbar etti. Savcılık, görevli polislere hakaret eden Ayşe K. hakkında 'görevli memura direnme ve hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.


    DİLEK YAMAN / SABAH

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