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    • 23.07.2020 10:04
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    • 23.07.2020 10:04
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    'de gürültü cinayeti: Komşusunu uyardığı için dövülerek öldürüldü

    ’in Tarsus ilçesinde (30), gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Abdulhamit Akbaba (25) tarafından dövüldü. Yüzüne yumruk darbeleri alan Dikili, tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

    Mersin'de gürültü cinayeti: Dövülerek öldürüldü

    'in Tarsus ilçesinde (30), gürültü yaptığı için uyardığı komşusu Abdulhamit Akbaba (25) tarafından dövüldü. Yüzüne yumruk darbeleri alan Dikili, tedaviye alındığı hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

    Olay, 19 Temmuz günü Altaylılar Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Dikili, gürültü yapan komşusu Abdulhamit Akbaba'yı uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Fatih Dikili, yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle baygınlık geçirdi.





    Vatandaşlar tarafından kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatih Dikili, bu sabah yaşamını yitirdi. Dikili'nin cenazesi, yakınları tarafından defnedildi.

    Mühendislik Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Abdulhamit Akbaba olaydan sonra kaçtığı Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulhamit Akbaba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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