



SALDIRGAN POMPALI TÜFEK İLE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri boş fişekleri toplarken ev içinde de çalışma yaptı. Saldırgan Şenses Doğan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis otosuna bindirilen zanlı, "Kendisi madde bağımlısı burada silah ticareti yapıyor. Seslere çıktım, bana küfür etmeye başladı. 'Aşağıya inersem kötü olur' dedim, 'Gel' dedi. Ben de indim gereğini yaptım" diye konuştu. Pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alınan Doğan sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.



Binada yaşayan komşusu Ahmet Korkmaz, "Bağırma sesleri sonra silah sesleri duydum. Komşumun annesini gözünden vurmuş pompalı ile. 'Niye ses yapıyorsun?' diye bağırmış komşum 'Utanmıyor musun?' diye. O da 'Sen bana nasıl böyle konuşuyorsun' diyerek camdan içeriye ateş etti" diye konuştu. Başka bir komşusu ise "Karşı binada oturan kişiye 'Çok ses yapıyorsun' diye uyardı. O da aşağıya inip dışarıdan içeriye doğru peş peşe ateş etmiş. Komşuma ateş ediyor, o da kafasını çekince evdeki annesinin gözüne gelmiş" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.