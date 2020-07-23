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    • Yaşam
    • 23.07.2020 17:13
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    • 23.07.2020 17:13
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    ’ın ilçesinde valizin içinden 1710 paket çıktı

    ’ın ilçesinde valizinden 1710 paket ele geçirilen A.B. isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Valizden 1710 paket kaçak sigara çıktı!

    Edinilen bilgiye göre; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılık Suçlarının engellenmesine yönelik olarak İlçesi uygulama noktasında bir yolcu otobüsü durdurdu.

    Yapılan kontrollerde sahte kimlik belgesi ile yakalanan A.B isimli şahsın valizinde yapılan incelemede 1710 paket ele geçirildi. Ayrıca hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefetten 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs, yapılan adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

    Haberler Yaşam Tokat’ın Erbaa ilçesinde valizin içinden 1710 paket kaçak sigara çıktı
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