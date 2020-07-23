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    • 23.07.2020 11:31
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    • 23.07.2020 11:31
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    Son dakika: 'da 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'da düzenlenen operasyonda 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 1 ton 110 kilogram kıyılmış tütün, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ile 81 çift ayakkabı ele geçirildi.

    Elazığ'da 1 ton 110 kilogram ele geçirildi

    'da düzenlenen operasyonda 1 ton 110 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak tütün ile bazı malzemeler getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında kaçak malzemelerin getirildiği aracı takibe alan ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı.

    Aramada 1 ton 110 kilogram kıyılmış tütün, 3 gümrük kaçağı cep telefonu ile 81 çift ayakkabı ele geçirildi.

    Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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