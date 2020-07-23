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    • Yaşam
    • 23.07.2020 08:43
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    • 23.07.2020 08:43
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    : 'ta sı: 1 işçi yaşamını yitirdi.

    haberine göre 'ta meydana gelen iş sında, 1 işçi yaşamını yitirdi. Madencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morguna kaldırıldı.

    Maden ocağında iş kazası: Acı haber geldi

    Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu () Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı çalışan Fatih Kafkas, tavandan kopan kaya parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı.

    Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Kafkas, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Madencinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bu arada madencinin geçen yıl TTK'ye kurayla alınan 1500 kişi arasında olduğu öğrenildi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi.
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