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    • Yaşam
    • 23.07.2020 16:28
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    • 23.07.2020 16:35
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    'da dehşete düşüren görüntü! "Abi inme silahı var!"

    'da trafikte tartıştıkları kişiler tarafından kovalanan otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi korku dolu anlar yaşadı. O anlar, otomobilde bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Dehşete düşüren görüntülerde 'Abi inme silahı var' denildiği görülüyor.

    Olay, salı günü kırsal Hisaraltı Mahallesi ile Mustakafakemalpaşa yolu üzerinde meydana geldi. 16 SH 411 plakalı hafif ticari araçtaki iki kişiyle otomobil sürücüsü arasında trafikte yol tartışması yaşandı. Sürücüler seyir halindeyken birbirine bağırdı. Hafif ticari araçtaki kişiler, içinde 1'i çocuk 4 kişinin bulunduğu otomobilin peşine düştü. Büyük korku yaşayan otomobildekiler, jandarmayı arayarak yardım istedi. Otomobilin önünü kesen ticari araçtaki E.K. el işareti yaparak tehdit etti. Otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaştı.

    Olayın ardından otomobildeki kişiler jandarma karakoluna giderek şikayette bulundu. Bir süre sonra karakola gelen hafif ticari araçtaki 2 kişi de karşı taraftan şikayetçi oldu. Taraflar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Bu arada otomobilde bulunan kişilerden biri, yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde otomobildekilerin jandarmayı araması ve hafif ticari araçtakilerin kovalama anı yer aldı.

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