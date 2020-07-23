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    • Yaşam
    • 23.07.2020 16:26
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    • 23.07.2020 16:26
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    'da su borusu patladı... Cadde göle döndü

    'da yapımı süren metro inşaatı çalışmalarında İSKİ'ye ait bir su borusu patladı. Patlama sonucu cadde adete göle dönerken, bölgedeki araçlar güçlükle ilerledi.

    Halkalı'da su borusu patladı... Cadde göle döndü

    'da metro inşaatı çalışmaları sırasında İSKİ'ye ait su borusunun patlaması sonucu cadde döndü. Araçlar güçlükle ilerlerken caddede temizlik çalışmaları sürüyor.

    Halkalı'da bulunan Yarımburgaz Caddesi'ndeki metro inşaatı çalışmaları sırasında iş makinası İSKİ'ye ait su borusunu patlattı. Borudan akan sular nedeniyle cadde göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Göle dönen cadde trafiğe kapatıldı. Ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması ve göle dönen cadde havadan da görüntülendi.

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