



BU İNSANİ BİR GÖREV, ŞOV DEĞİL

İnsani bir görevi yerine getirdiğini aktaran Altan,"Son zamanlarda hayvana şiddet olayları gündeme geliyor. Bir köpeğe tecavüz edildi. Bunu yapan kişide serbest bırakıldı. Benim orada trafiği durdurmamı değil de hayvanlara şiddet uygulayan, istismar eden insanlar eleştirilmeli. Güzel tepkilerde aldım. Sosyal medya hesapları üzerinden teşekkür edenler de oldu. Ben o canı oradan kurtarırken bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ancak böyle güzel tepkiler alınca insan mutlu oluyor. Bu insani bir görev, bir şov değil" şeklinde konuştu.