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    • Yaşam
    • 22.07.2020 14:09
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    • 22.07.2020 14:09
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    Son dakika: 'da sulama kanalına giren iki kuzen kayboldu

    Son dakika haberine göre, ’da sulama kanalına giren amca çocuğu kuzenler, akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine gelen gençlerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



    Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren iki kuzen akıntıya kapılarak kayboldu.



    Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Dolutepe Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren İbrahim (18) ve Ahmet Sait Yılmaz (19) akıntıya kapıldı.



    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekibi, sulama kanalında arama çalışması başlattı.



    AFAD ve jandarma ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kuzenlere ulaşılamadı.

    Ekipler, kanal boyunca arama çalışmalarını sürdürüyor.



    Olayı duyan kuzenlerin yakınları bölgede yoğunluk oluşturdu.
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