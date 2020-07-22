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    • 22.07.2020 14:35
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    • 22.07.2020 14:35
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    Son dakika: 'nda yuvalama alanı 700'e ulaşarak rekor sayıya ulaştı

    Son dakika haberine göre, 'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü 'nda, ların 700 yuvalama alanı ile bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşıldı.

    İztuzu'nda rekor sayıya ulaştı

    'nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü 'nda, ların 700 yuvalama alanı ile bugüne kadar en yüksek sayıya ulaşıldı.

    Caretta carettaların, yumurtlama döneminde sorun yaşamaması için Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezince (DEKAMER) çeşitli önlemler alınırken, görevliler sahilde gece boyu nöbet tutuyor.




    700'E ULAŞTI
    DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl İztuzu sahilinde yuvalama sayısının 700'e ulaştığını söyledi.

    Kaska, normal bir sezonda, yaklaşık 30-40 kişilik gönüllü topluluğunun desteğiyle yürüttükleri ve bu sene pandemi dönemi sebebiyle merkez personeli ile devam ettikleri koruma çalışmalarında rekor yuva sayısına ulaştıklarını kaydetti.

    Bugüne kadar en yüksek yuva sayısının 658 olduğunu vurgulayan Kaska, sezonun halen devam etiğini ve önümüzdeki günlerde yuva sayısındaki artışların devam edeceğini dile getirdi.

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