Saniye saniye dehşet! Hafriyat kamyonu 6 aracı biçti

Daha sonra önünde sürüklediği bir araçla birlikte bir bina duvarına çarparak durdu. Kazada 3 araç hurda yığınına dönerken 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü Savaş Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu yere şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. Kaza yeri havadan da görüntülendi.