'SICAKLIKLARDA AZALMA BEKLİYORUZ'

Meteoroloji Uzmanı Koç, önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda artış yaşanacağına dair haberleri değerlendirerek, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda bir artış söz konusu değil, aksine bir azalma söz konusu olacak. Hem yağışa bağlı olarak hem de rüzgârın kuzeye dönmesiyle birlikte yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıklarda bir azalma bekliyoruz. Tahminlerimize göre önümüzdeki günlerde aşırı bir sıcak hava dalgasının yurdu etkilemesini beklemiyoruz. Şu anki yaptığımız mevsimsel tahminlerin tutarlılık oranı düşük olmakla birlikte ağustos ayı itibarıyla hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz" dedi.