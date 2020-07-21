Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün el frenini inik unuttuğu yolcu otobüsü, park halindeyken hareket ederek benzin istasyonuna daldı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken, benzin istasyonu ve otobüste hasar oluştu.



Kaza, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün el frenini inik unuttuğu 37 FG 220 plakalı yolcu otobüsü, park halindeyken hareket etmeye başladı. Kaldırıma sürterek biranda hızlanan otobüs, yol kenarındaki benzin istasyonundaki pompaya çarparak durabildi. O sırada benzin istasyonundan yakıt alan bir kişi üzerine gelen otobüsten kaçmaya çalışırken yere düşerek hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri kazanın bulunduğu yerde önlem aldı.