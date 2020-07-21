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    • 21.07.2020 16:46
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    • 21.07.2020 16:50
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    Bir gününe 1500 TL alıyorlardı! 'deki o localarla ilgili flaş gelişme

    'de bulunan Altınkum plajına gelen tatilciler, sahilde bulunan ve işletmeler tarafından kiralanan şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek tepki göstermişti. Haberin gündeme gelmesinin ardından localar iş makineleriyle kaldırıldı.

    Bir gününe 1500 TL alıyorlardı! Çeşme'deki o localarla ilgili flaş gelişme

    'in ilçesindeki ünlü Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. Gündeme gelen haberin ardından, localar iş makineleriyle kaldırıldı.

    Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve 50'nin üzerinde plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi. İnce taneli ve altın rengi kumuyla gözde sahillerden biri olan Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu.

    Vatandaşların yaşanan olaya tepki göstermesinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı. İşletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.

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