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    • 21.07.2020 16:34
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    • 21.07.2020 17:01
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    : 'da seyir halindeki kuru yük gemisini teğet geçti

    haberine göre 'ın ilçesinde denizde oluşan su u büyük panik yarattı. Su hortumu, denizde seyir halindeki kuru yük gemisini teğet geçti.

    'da sabah saatlerinde karadan yaklaşık 500 metre açıkta dev bir su u oluştu.

    İlçenin her yerinden görünen su hortumunun oluştuğu bölgede seyir halinde olan kuru yük gemisinin yanından geçtiği görüldü.

    KARAYA ULAŞMADAN KAYBOLDU
    Vatandaşlar oluşan hortumu Boztepe Mahallesi'ndeki tepeden görüntüledi. Küçük liman mevkiinde de net bir şekilde görülen hortum nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

    Yaklaşık 20 dakika boyunca deniz üzerinde ilerleyen su hortumu daha sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

    Vatandaşlar su hortumunu cep telefonu ile görüntüledi.

    Haberler Yaşam Son dakika: Amasra'da hortum seyir halindeki kuru yük gemisini teğet geçti
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