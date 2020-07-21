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    • Yaşam
    • 21.07.2020 17:02
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    • 21.07.2020 17:04
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    'da kan donduran olay! Daireden gelen kötü kokular...

    Manavgat’ta bir sitenin sakinleri zemin kattaki bir daireden gelen kötü kokular üzerine ev sahibine haber verdi. Balkondan içeriye giren ev sahibi, tur şirketinde çalışan kiracısının cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yalnız yaşayan adamın ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiğini tespit etti.

    Daireden gelen kötü kokular...

    Olay, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden kötü bir kokunun yayıldığını fark eden site sakinleri, kokunun zemin kattan geldiğini tespit ederek ev sahibine haber verdi.

    Zemin katın balkonundan içeriye giren ev sahibi, kiracısı 'nu (54) yerde hareketsiz buldu. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Side Jandarma Karakolu ve sağlık ekipleri, Türkoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Türkoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı, adli tabip ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Yılmaz Türkoğlu'nun ölümünün üzerinden en az 5-6 gün geçtiği, cesedin çürümeye başlaması nedeniyle etrafa kötü bir koku yaydığı bildirildi. Yılmaz Türkoğlu'nun 2 yıldır sitedeki dairede kiracı olarak oturduğu, Side'de bir tur şirketinde çalıştığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

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