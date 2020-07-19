Uçurumdan yuvarlanmıştı! Acı haber geldi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ot topladığı kayalıklardan uçuruma düşen kişinin cesedi, yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yayla Patlangıç Mahallesi Çukurçayır mevkisine babasıyla ot toplamaya giden Tufan Köse (34), dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Baba Veysel Köse yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, Köse'nin bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından bulunan Köse'nin cesedi, bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ambulansa alınan ceset, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.