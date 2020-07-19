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    • 19.07.2020 21:30
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    • 19.07.2020 21:30
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    Serinlemek için suya girdi! Eşinin gözü önünde can verdi

    'da akşam saatlerinde serinlemek için Kalebalta Köyü'ndeki gölete giren 24 yaşındaki Samet Çekiç, eşinin gözü önünde boğuldu. Eş Sıla Çekiç sinir krizi geçirirken, genç adamın cansız bedeni sudan çıkarılarak otopsi için hastaneye kaldırıldı.

    Serinlemek için suya girdi! Eşinin gözü önünde can verdi

    'da serinlemek için gölete giren Samet Çekiç (24), eşinin gözü önünde boğuldu.

    Olay, saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Samet Çekiç, eşi Sıla Çekiç, kayınbiraderleri Nadir Yağdı ve Muhammed Yağdı, Kalebalta Köyü Göleti'ne gitti. Ardından da eşi ve kayınbiraderleriyle serinlemek için suya girdi. Samet Çekiç bir süre sonra çırpınmaya başladı. Eşi ve kayınbiraderleri kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

    Ardından jandarma, sağlık ve AFAD ekiplerine haber verildi. Su altı arama kurtarma ekiplerini yaptığı arama sonucu Samet Çekiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Göletin kenarında beklerken sinir krizi geçiren Sıla Çekiç'e hazırda bekleyen sağlık görevlileri müdahale etti. Çekiç'in cesedi sudan çıkartılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

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