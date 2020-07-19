Kontrolden çıkan araç bariyerlere girdi! Yaralılar var

Düzce'de meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Murat Arı, yönetimindeki 06 BV 5873 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybedince, bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Arı, Hayriye Arı, Nezir Arı, Esma Çarpanlı ve Zehra Çarpanlı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.