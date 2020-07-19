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    • 19.07.2020 17:26
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    • 19.07.2020 17:31
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    Üniversiteli 'den 3 gündür haber yok

    'da öğrenim gören 27 yaşındaki isimli genç kadından 3 gündür haber alınamıyor. Genç kadının yakınları en son perşembe günü 15.00 sıralarında görüştüklerini belirtirken, jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

    Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber yok

    'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan , 16 Temmuz'da günü evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla , telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi.

    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

    Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.

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