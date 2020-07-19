



Olay, saat 22.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi 434'ncü Sokak üzerinde meydana geldi. 7 yıllık evli Can çiftinin çocukları Yaprak, 4 ay önce oturdukları evin 2'nin katından düştü. bir de 5 yaşında çocukları olan çiftin 10 aylık bebekleri Yaprak, tedavinin ardından dün taburcu oldu. Can çifti, bugün (Pazar), bir yakınlarının evine misafirliğe gitti. Songül Can iddiaya göre çocuğunu uyutmak için yan odaya geçti. Songül Can ve 10 aylık çocuğu Yaprak Can, bir süre sonra binanın beşinci katındaki balkondan düştü.



