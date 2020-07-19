Günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 19 Temmuz 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: BULUNACAĞINIZ entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde, aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Duygu değişimleri yaşarken, yaşama keskin bakacaksınız. Sosyal olduğunuz bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Özellikle ev ve aile ortamında kendi düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.
BOĞA: BUGÜNLERDE sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Değişken ve hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz.Bugünlerde duygusal konularda karar vermekte problem çekebilirsiniz. Yaşadığınız bazı şeyler sizi planlama hususunda düşünmeye itebilir.
İKİZLER: KÜLTÜRLÜ ve akıllı arkadaşları kendinize çekiyorsunuz. Onlarla yeni işler başarmak hoşunuza gidiyor. Sosyal yönünüz güçlü olacağı için, bugün kendinizden genç arkadaşlarınızla işbirliği yapacaksınız. Hissiyatınızı tam olarak ifade etmemeyi tercih ettiğiniz bir gündesiniz. Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan kaçındığınız hissiyatı problem hissettirebilir.
YENGEÇ: ÇALIŞMA arkadaşlarınıza baskıcı davranmayın.
Onlara örnek olmaya çalışabilirsiniz. İş arkadaşlarıyla sıra dışı aşklar yaşarken, biraz daha gizemli olmayı elden bırakmamayı öğrenmelisiniz. Geleceğinizi tasarlarken mevcut durumdan kopmamak için bir süre düşünerek hareket etmeniz gerekebilir. Mesleki konularda da ayını şekilde düşünmeniz gerekebilir.
ASLAN: KIYIDA köşede bekleyen, eksik kalan konularınızı yeniden ele almalı ve bir an önce bitirip, bir daha açmamak üzere kapamalısınız. Çevrenize politik davranmalı ve karşı taktikler geliştirmelisiniz. Sosyal çevrenize olan güveniniz kendinize enerji harcama noktasında sıkıntı çıkartabilir. Dengeyi iyi ayarlamak için mantıkla hareket etmek gerekmekte.
BAŞAK: BUGÜN tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla ilgili olaylara ayıracağınız için, özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz.
İletişim konusunda yapmanız gereken zincirleme işler sizi bekliyor. Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatların ortaya çıkması mümkün olacaktır.
TERAZİ: GERİYE çekilmek asalettir. Bugünlerde çevrenize bazı konularda hem çekimser hem mesafeli davranıyorsunuz. Haklı olduğunuz nedenleriniz var. Topluluklarda farklı görüşlerinizle dikkat çekeceksiniz. Zamanınızı ve potansiyelinizi iyi kullandığınızdan emin olduğunuz taktirde başarı da sizinle gelecektir. Kariyer bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.
AKREP: KAYIP ve kazançlarınızı gözden geçirmeli ve hata yapmamalısınız. Daha sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir. Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz. Olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu bir dönemden geçmektesiniz.
YAY: MESLEK olarak yeni bir proje çalışmanız varsa, uygun bir gün. Size para kazandıracak ekibini kurabilirsiniz. Çevrenizde sizi oldukça sevecekler. Kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz ilişkileri kuracaksınız. Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçebilirsiniz. Uzun süredir ilişkisi olan Yay'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.
OĞLAK: TAKILDIĞINIZ konulara dikkat etmelisiniz. Kayıplarınızı gözden geçirmelisiniz. Sonra statü değiştiren durumlarda geriye dönmeniz zor olabilir. Dostlarınızın tekliflerini kabul etmeden önce düşünmelisiniz. Söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Arzu ettiklerinizi elde etmek için disipline ihtiyacınız olabilir.
KOVA: DAHA önce birlikte iş yaptığınız kişilerin tekliflerine karşı takınacağınız tavırlar önemli olacak. Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak. Aşk konusunda kendinize şans tanımalısınız. Mesleki konularda ağır ve temkinli ilerlemeniz sizi istediğiniz başarıya beklediğinizden hızlı götürebilir.
BALIK: AŞKLAR ve arkadaşlıklar yüksek seviyede devam edecek. İstediğiniz kişilere kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak. Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz. Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.