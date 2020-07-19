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    • 19.07.2020 07:12
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    | Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı! Bu sefer Basra'dan geliyor! | 19 Temmuz 2020 hava durumu

    Meteoroloji’den gelen son dakika tahminlerine göre, pazar gününden itibaren gelecek haftanın ortasına kadar Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkili olacak. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor. Peki , ve ’da hava nasıl olacak? İşte il il

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Ülkenin bugün, gelecek hafta ortasına kadar, güneydoğu bölgelerden itibaren Basra kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
    Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hissedilir derecede artarak özellikle iç ve doğu bölgelerde normallerin 5 ila 8 derece üzerine çıkması beklenirken, haftanın ikinci yarısında tekrar düşerek ülke genelinde mevsim normallerinin civarında seyredeceği ön görülüyor.

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE 17°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL 21°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ 18°C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ 21°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İZMİR 23°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 18°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA 22°C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 20°C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA 25°C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA 24°C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY 23°C, 32°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA 19°C, 35°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 21°C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA 22°C, 37°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS 16°C, 36°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU 16°C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE 20°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU 15°C, 34°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK 19°C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    AMASYA 18°C, 37°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 22°C, 29°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN 21°C, 28°C
    Parçalı bulutlu

    TRABZON 24°C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM 15°C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KARS 13°C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MALATYA 18°C, 31°C
    Az bulutlu

    VAN 18°C, 31°C
    Az bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 21°C, 41°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP 22°C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT 25°C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA 25°C, 42°C
    Az bulutlu ve açık
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