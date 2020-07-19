HİÇ SU İÇMEDEN YAŞAYABİLİYOR

Doğal yaşam alanı çöl iklimi olan kanguru faresi, hiç su içmeden yaşayabiliyor. Ayrıca üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. IUCN'in 'kırmızı listesi'nde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor.