



"IRAK'TAN KAÇANI ÇOK GÖRDÜK AMA BU SURİYE'DEN KAÇIYOR DEMEK Kİ..."

Teröristin kaçtığı yerin çok önemli bir başka boyut olduğunu ifade eden Ağar şu ifadeleri kullandı: Bir başka boyutu ise Irak'tan kaçan teröristleri çok gördük. Ama bu Suriye tarafından kaçıyor.. ABD himayesindeki PKK/YPG alanlarından kaçıyor. Bunu çok görmüyoruz.Yani bu bölgede de sıkıntı var demek ki... Örgütün bu despot, istismar edici, baskıcı yapısı Suriye tarafında da kendini gösteriyor. Suriye'den kaçan, rahatı yerinden kaçan bir kadın terörist görüyoruz. Demek ki burada bir şeyler var. Suriye'de de işler iyiye gitmiyor. Demek ki kendi altlarındaki teröristleri bile ikna edemiyorlar.

