İkranur'un Otopsi raporunda neler var? Giresun'un Bulancak ilçesinde hafta sonundan bu yana kayıp olan ve bugün cesedine ulaşılan İkranur hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin kaybı Türkiye gündemini sarsmış, milyonlar, küçük kızdan gelecek güzel habere kilitlenmişti. Müge Anlı, canlı yayında kötü haberi paylaştı. Önceki gün öğlen saatlerinde gelen haberi Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklayan tecrübeli sunucu, İkranur Tirsi'nin ölüm nedeni hakkındaki şüphelerin üzerinde durdu. İşte 2 Temmuz Müge Anlı son bölümde yaşanan son dakika İkranur Tirsi son dakika gelişmeleri... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İKRANUR NEDEN ÖLDÜ?
Bugünkü canlı yayında küçük kızın babası ve babaannesi çeşitli açıklamalarda bulundu. Babası, kaçırıldığını ve olay büyüyünce küçük kızı öldürdüğü şüpheleri üzerinde dururken babaannesi ise çocuğun öldüğü dereye tek başına gidemeyeceğinin altını çizdi.
İlçenin İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.
'KONUŞACAĞI İÇİN...'
"O dere daha önce aranmış mıydı?" diye soran Müge Anlı'ya cevap olarak; "Dere aranmadı da derenin yanından biz geçtik, emniyet personeli ve akrabalarımla da geçtik ama biz bir şey görmedik derenin üst tarafları arandı dereye en son girildi" şeklinde açıklamalar yapan babanın ardından babaanne İkranur'un o dereye kendinin inme şansı olmadığını yetişkinlerin bile tek başına inemeyeceklerini ifade eti.
"İKRANUR'UN KAYBOLDUĞU SIRADA ÇOCUK ÇIĞLIĞI SESİ DUYDUM"
Kamelyada otururken kız çocuğu çığlık sesini üç kez duyduğunu ifade eden İbrahim Gündoğdu, minik İkranur'un kaybolduğu dakikalarla aynı anda o sesi duyduğunu ifade etti. Aynı zamanda sesin geldiği yeri de ekiplere gösteren görgü tanıdığı jandarma ekiplerine ihbarda bulunurken bölgeye giden ekipler erkek botu izi buldu.
"Benimkisi Ahmetli köyü merkez sesin geldiği gel bulunduğum yer ile sesin geldiği yer arasında 1,5 km var." diyen isim saat 8 civarı çığlık sesi duyduğunu söylemesinin üzerine Müge Anlı, en önemli delillerden bir tanesinin bu saat dilimi olduğunu sözlerine ekledi.
Öte yandan Müge Anlı canlı yayınında minik İkranur'u dere yatağına kimin ya da kimlerin götürdüğü araştırılırken küçük kızın oraya tek başına gidemeyeceğinin de vurgusu yapıldı.
ÇOKLU ORGAN İNCELEMESİ YAPILACAK
İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan çok yönlü soruşturma sürdürülüyor. İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu aydınlatılacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur'un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak. Soruşturmada kızın dereye düşerek, öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri de titizlikle araştırılıyor.
"EVDEN UZAĞA KORKAR, GİTMEZDİ"
İkranur'un acılı babaannesi Nihal Tirsi, torununun kaçırılıp, öldürüldüğünü iddia ederek, faillerinin bulunmasını istedi. Tirsi, "Kesinlikle o kadar uzağa kendisi gitmedi, korkuyordu, gitmezdi. O bahçenin içine aşağı niye gitsin ki? Oraya kadar nasıl inecek? Gitme şansı yok. Hayvanımız bahçede otlardı, onlar da oralarda oynardı. Akşam hayvanlar harmana çıkıyordu, alıp geliyordu amcalarıyla halalarıyla. Harmana oynamaya gidiyordu. Derenin olduğu yere uzağa gitmiyordu. Kapılarda evin yanında oynuyordu. Evin yakınından öteye bile geçmezdi. Çocuğumu kaçırdılar, götürdüler, 3 gün sakladılar, öldürüp bıraktılar" diye konuştu.
MÜGE ANLI CANLI YAYININDA İKRANUR HAKKINDA FLAŞ DETAYLAR!
7 yaşındaki İkranur'un çığlıklarını duyduklarını söyleyen köylülerin açıklamaları herkesi şoke etti. Kamelyada otururken akşam saatlerinde çığlık sesi duyduğunu söyleyen vatandaş, hafif canı yanmış şekilde olduğunu söyledi, peşinden bir daha benzer bir ses duyduğunu da sözlerine eklerken bazı ayrıntılara da dikkat çekti.
İKRANUR'UN OTOPSİ RAPORUNDA NELER VAR?
İkranur'a tecavüz edildi iddiası sonrası gözler otopsi raporuna çevrildi. İkranur'un otopsi raporu henüz açıklanmadı. İkra Nur Tirsi'nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi. Güvenlik güçleri, Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu günden itibaren öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.
ERKEK ÇİZME İZİ KİME AİT?
İkranur'un çığlık sesleri üzerine olay yerine giden köylüler erkek çizme izine rastladıklarını ifade ettiler. Ancak izin kime ait konusu belirsiziliğini koruyor