Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Suriye uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.

Otoyolun Adapazarı gişeleri mevkisinde yol kenarında bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin Suriye uyruklu Salem Hamdı (51) olduğu tespit edilirken, ceset ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Öte yandan, Hamdı'nın İstanbul'un Esenler ilçesinde ikamet etiği belirlendi.