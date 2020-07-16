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    • 16.07.2020 20:11
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    • 16.07.2020 20:11
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    Son dakika: 'nda erkek cesedi bulundu

    Son dakika haberleri... 'nun Adapazarı gişeleri mevkisinde yol kenarında bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

    Yol ortasında şoke eden olay! Erkek cesedi bulundu

    'nun kesiminde uyruklu bir erkeğe ait ceset bulundu.

    Otoyolun Adapazarı gişeleri mevkisinde yol kenarında bir kişiyi hareketsiz halde görenler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

    Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ölen kişinin Suriye uyruklu Salem Hamdı (51) olduğu tespit edilirken, ceset ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

    Öte yandan, Hamdı'nın 'un Esenler ilçesinde ikamet etiği belirlendi.

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