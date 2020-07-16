Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar indirildi.

Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alanda alıcısını bekleyecek. Küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.