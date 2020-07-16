Eyüpsultan Belediyesince Kemerburgaz'da oluşturulan kurban satış ve kesim alanında kurban pazarlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "tokalaşma çubuğu" ile yapılacak.
Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların kurbanlıklarını daha hijyenik ortamda, kargaşadan uzak kestirebilmeleri amacıyla Kemerburgaz'da 25 bin metrekarelik alana kurulan kurbanlık satış ve kesim alanına ilk kurbanlıklar indirildi.
Balıkesir, Kastamonu, Amasya, Ordu, Erzurum ve Kars başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından getirilen büyükbaş hayvanlar, yaklaşık 4 bin hayvan kapasitesi bulunan ve 60 çadırın yer aldığı alanda alıcısını bekleyecek. Küçükbaş hayvanlar ise bayrama bir hafta kala satışa sunulmaya başlanacak.
HER GÜN İLAÇLAMA YAPILACAK
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurbanlıklar çadırlara konulmadan önce dezenfekte işlemi gerçekleştirecek, satış ve kesim alanında her gün rutin ilaçlama yapacak.
Pandemi dolayısıyla kurban çadırları ikişer metre mesafelerle kurulurken, hava sirkülasyonunun sağlanması için çadırların yan tarafları açık bırakıldı, çadırların altında 10 santimetrelik tahta ve beton zeminler oluşturuldu.
Vatandaşların kurulacak bariyerlerden sırayla girecekleri alanda, hayvan bakıcılarına, satıcılara ve kurban almaya gelenlere ücretsiz maske ve eldiven dağıtılacak. Tüm vatandaşların alana girmeden önce ateşi ölçülecek, dezenfektan verilecek.
VATANDAŞLAR KESİM FİŞİ İLE GELECEK
Alanda 7/24 sağlık personeli görev yapacak. Kurbanını kesmek için gelen vatandaşlar verilen kesim fişlerinin üzerindeki saatlere göre içeri alınacak. Ortalama bir büyükbaş hayvanın 6 dakika içinde pazardan çıkarılması planlanıyor.
Bu yıl salgın nedeniyle kurban pazarlıkları, "tokalaşma çubuğu" adını verilen, ucuna manken eli monte edilmiş çubuklarla yapılacak.