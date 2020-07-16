Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar kavgada yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Tartışmanın devam etmesi üzerine ise bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.