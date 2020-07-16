Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.07.2020 20:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2020 20:59
    ABONE OL

    Mazıdağı'nda dan çıkan 50 dönümlük alanı kül etti!

    'in Mazıdağı ilçesinde sulama kuyusunun sundan çıkan dan dolayı 50 dönümlük alan küle döndü. Sulama borularının da yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Trafo yangını 50 dönümlük alanı kül etti!

    Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde sulama kuyusunun trafosunda çıkan elektrik kıvılcımlarından dolayı ağaçlık alanda yangın çıktı.

    50 DÖNÜMLÜK ALAN KÜLE DÖNDÜ
    Dumanları gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin ve köylülerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

    50 dönümlük alanın küle döndüğü ve sulama borularının yandığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.
    Haberler Yaşam Mardin Mazıdağı'nda trafodan çıkan yangın 50 dönümlük alanı kül etti!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri