"MEZARININ AÇILMASINI HİÇBİR AŞAMADA İSTEMEDİK"

İ.K'nin eşi H.K. ve kızı A.Ç'nin avukatı Mehmet Aşıkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mezarın açılmasına sebep olan davada kabir işlemine üzülerek fiilen iştirak etmek durumunda kaldıklarını bildirdi.

Davacı tarafın merhum İ.K'nin mezarının açılması talebinde bulunduğunu kaydeden Aşıkoğlu, "İ.K'nin mezarının açılmasını hiçbir aşamada istemedik. Mezarın açılmaması için kanunen gerekli her yolu denememize ve bu konuda talepte bulunmamıza rağmen davacının ısrarlı talebi ve mahkemenin takdiri neticesinde mezarın açılmasına karar verilmiştir. Bu aşamada davanın sıhhati açısından başkaca bir açıklama yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.