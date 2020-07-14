Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.07.2020 13:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 13:49
    ABONE OL

    Kız arkadaşı kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi: Konut dokunulmazlığını ihlal eden sevgilinin 2 yıl hapsi isteniyor

    ’da sevgilisiyle tartışan genç adam kız arkadaşı kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi. Erkek arkadaşını evde gören genç kadın ise yaşadığı şok karşısında karakola giderek şikâyetçi oldu. Sevgilisinin evine habersiz giren genç adam hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte Sabah'tan Atakan Irmak'ın özel haberinin detayları...

    Kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi! K
    'da sevgilisiyle tartışan genç adam kız arkadaşı kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi. Erkek arkadaşını evde gören genç kadın ise yaşadığı şok karşısında karakola giderek şikâyetçi oldu. 24 yaşındaki İklim Ö., 32 yaşındaki Ahmet D., ile sevgiliydi. 6 ağustos günü tartışan çift akşam saatlerine kadar iletişim kurmadı. Bu duruma içlenen Ahmet D., eline aldığı meyve ile genç kadının ikametine gitti. Genç kadın kapıyı açmayacağını söyleyerek uyumaya devam etti ve sevgilisinin telefonlarını açmadı.



    ÇİLİNGİRE 'KIZ ARKADAŞIMDAN HABER ALAMIYORUM' DEDİ
    Uzun süre kız arkadaşından haber alamayan Ahmet D., iddiaya göre İklim Ö.'nün mahallesinde bulunan çilingirciye giderek yardım istedi. Çilingire kız arkadaşından haber alamadığı için endişelendiğini ve hayatından kaygı duyduğunu belirttiği için Ahmet D.'nin teklifini kabul eden çilingir Ahmet D.'nin talebini kabul etti.

    SEVGİLİSİNİ EVDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU
    Önce dış kapıyı açan çilingir daha sonra genç kadının daire kapısını da açıp Ahmet D.'yi içeri soktu. Genç kadın karşısında sevgilisini görünce çığlık atarak yardım istedi ve polisi aradı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. ifadesine başvurulan Ahmet D., sevgilisine uzun süre ulaşamadığı için hayatından endişe ettiğini ve bu nedenle eve girdiğini beyan etti.

    2 YIL HAPSİ İSTENİYOR
    Genç kadın ikametine izinsiz giren sevgilisini affetmeyince olayla ilgili iddianame düzenledi. Savcılık 'Konut Dokunulmazlığını' ihlal eden sevgili Ahmet D., hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava 'nde görülüyor.


    ATAKAN IRMAK / SABAH

    Haberler Yaşam Kız arkadaşı kapıyı açmayınca eve çilingirle girdi: Konut dokunulmazlığını ihlal eden sevgilinin 2 yıl hapsi isteniyor
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri