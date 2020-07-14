Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı.