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    • Yaşam
    • 14.07.2020 12:22
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    • 14.07.2020 12:27
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    Yer: ! Özel harekat bölgeye sevk edildi

    Esenyurt'taki TEM Bağlantı yolunca gece saatlerinde yaşanan kaza mahalleliyi isyan ettirdi. Protesto amacıyla mahalleli yolu kapatırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Yer: İstanbul! Özel harekat bölgede

    Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeyen kişiye bir aracın çarpmasının ardından mahalleli protesto amacıyla yolu trafiğe kapattı.
    Kaza Esenyurt Gök Evler Mahallesi Hadımköy TEM Bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 22 yaşındaki Ali Çekinmez'e bir araç çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen 50 mahalleli kazayı protesto etmek amacıyla yolu trafiğe kapattı.

    Yaklaşık 10 dakika yolu çift yönlü olarak kapatılan yol nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler grup üyelerini yolu açmaları konusunda uyardı. Mahalleliler uyarıların ardından yolu trafiğe açtı. Grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

    KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Çekinmez'e bir aracın çarptığı görülüyor.
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