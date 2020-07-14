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    • 14.07.2020 13:55
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    • 14.07.2020 13:55
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    Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

    'da 9 Temmuz tarihinde siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne 2 bin 963 lira ceza verilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

    Ambulansa yol vermeyen sürücüye ceza

    'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay el konulduğu bildirildi.

    Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne 2 bin 963 lira idari para cezası uygulandığını, ehliyetine de 2 ay el konulduğunu belirtti.

    Çankırı-Kızılırmak kara yolunda 9 Temmuz'da bir ambulans siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istemiş, şoför ise ambulansa yol vermeyip hızını artırarak yoluna devam etmişti.

    Kimliği belirlenen kamyon şoförü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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