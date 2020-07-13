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    • 14.07.2020 06:51
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    Son dakika: 'de sularında kaybolan 'un cansız bedenine ulaşıldı

    Son dakika haberine göre, 'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde sularına kapılarak kaybolan 'un cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

    Rize'den acı haber!

    'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde kayıp olduğu bildirilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

    Şiddetli yağışın ve heyelanlara yol açtığı Madenli beldesi Yeni Mahalle'de 'dan haber alınamaması üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlattı.


    TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI
    AFAD ekipleri Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkardı.

    Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Bölgede çok sayıda ev ve işyerinin alt katlarını su basarken ilk belirlemelere göre 100'ün üzerinde araç selden hasar gördü.

    Yetkililer çok sayıda evde hasar meydana geldiğini ifade ederken üç evin ise tamamen yıkıldığını bildirdi.

    Öte yandan bölgede yağış yeniden şiddetini artırmaya başladı.

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