Günlük burç yorumları – 14 Temmuz 2020 Salı

Bugün sizi neler bekliyor? İşte 14 Temmuz 2020 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İsteklerinizde değişim yaşarken, karşı tarafın duygularını da düşünmek zorundasınız.
İnatla kendi fikirleriniz savunmak isteyeceksiniz. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranacaksınız. Aşk konusunda beklediğiniz ilgiyi görememeniz kafa karışıklığına sebep olsa da partnerinizin size olan sevgisinin yoğun ve geçerli olduğunu bilmelisiniz.
BOĞA:
Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz.
İçsel enerjinizin ortaya çıkmasıyla girişimci yönleriniz atağa kalkıyor. Bugünlerde aşk hayatınızda birtakım anlaşmazlıkların sürdüğü bir dönemdeydiniz. Ancak burada ivmeyi veren, konuşmayı başlatan siz olabilirsiniz.
İKİZLER:
Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz.
Gücünüzü aşan konularda sistemli bir uğraş verebilirsiniz. İş alanında çizdiğiniz kariyer planında beklenmeyen aksaklıklar olabilecekse de yine de varmak istediğiniz nokta mühimdir ve o noktaya gelebileceksiniz.
YENGEÇ:
Farklı fikirlerin ortaya çıkmasıyla, bazı plansız durumlara hedef olabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir strateji seçmelisiniz. Son zamanlarda bir olay gerçekleştiğinde onun iyiliğinize olduğunu anlamak için sağ duyunuza danışabilirsiniz. Hassasiyet göstermemeye çalışın.
ASLAN:
Ay'ın bulunduğu konum çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün.
Değişim içindeyken, takıldığınız konularda ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz.Kendinizi ifade etmeniz dinlemekten önemli olabilir. Çünkü farkında olmadan yanlış anlaşılmış olabilirsiniz. Çabanız ve isteğinizle bu problemler çözünecek.
BAŞAK:
Yönetici gezegeniniz Merkür, idealleriniz konusunda size unuttuğunuz konuları hatırlatabilir. Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Kendinizi koruma altına almak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal hayatınızda çevrenizin artması hali olduğu için de böyle ortamlarda kalmanız normal olabilir.
TERAZİ:
Bugün arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Özellikle iş ve diğer yaratıcılık gerektiren alanlarda projelerinizi tam ve tüm bir rahatlıkla sergileyebilir özgüvenle insanların karşısında durabilirsiniz.
AKREP:
Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. En çok felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz. Bugün her şeyin kontrolünüzde olmaması hali size biraz gerginlik hissettirecek olsa da yine de kendi kişisel çıkış yollarınızı yaratabilirsiniz.
YAY:
Aşk yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Partnerinizin sizden beklediği ilgiyi ona göstermelisiniz. Dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçireceksiniz. Bugünlerde kendinizi ifade etmek konusunda hevesli olabilirsiniz. Aşk ilişkilerinizde de sessiz kaldığınız noktalarda daha açık ifadelere artık yönelebilirsiniz.
OĞLAK:
Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bir takım özel konumlarınız gündeme gelebilir. İşinizle ilgili yenilikler peşindesiniz ve imkanlarınızı kendi tarzınıza göre değerlendirmek isteyeceksiniz. Finansal konularda cesaretli girişimlerde bulunmak isteseniz de evrensel müdahaleler sizi zorlayabilir. Biraz zorlanarak da olsa hedefinizi gerçekleştirmiş olabilirsiniz.
KOVA:
Kişisel özgürlüğünüzü koruma adına tepkisel davranmayı bırakmalı ve ortak paylaşımlarınızda karlı çıkacak çalışmalara yönelmelisiniz. Eğlenceli ortamlardan davet alacaksınız. Bugünlerde etrafınızdaki kariyerinizi ya da segmentinizi paylaşan kişilere karşı dikkatli olmanız ve sözlerinizi nezaketle seçmeniz gerekebilir.
BALIK:
Kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Enerjinizi farklı konulara kaydırmak isteyeceksiniz. Dostlarınıza maddesel destek sağlayabilirsiniz. Beğenildiğinizi hissedeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Etrafınızdaki özellikle karşı cinsin size gösterdiği ilgi neticesinde kendinizi iyi hissedebilirsiniz.