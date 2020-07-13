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    • Yaşam
    • 13.07.2020 14:46
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    • 13.07.2020 14:46
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    'de akılalmaz olay: Boşandığı karısının özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı

    'de , 5 ay evli kaldığı B.E. hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Sosyal medyada eski eşiyle ilgili paylaşımlar yapan Yıldız'a kullanıcılar mesajla destek verdi.

    Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladı

    'de esnaflık yapan B.E. ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren , 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Delilleri toplayan Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.




    SOSYAL MEDYADA DESTEK BULDU
    Olay sonrası sosyal paylaşım sitelerinden yaşadıklarını paylaşan Yıldız'a, kullanıcılar mesajlarıyla destek verdi. Kamuoyundan destek isteyen Yıldız, paylaşımının altında, "Bu benim onur ve şeref mücadelemdir. Yanımda duran herkese teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

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