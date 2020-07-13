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    • Yaşam
    • 13.07.2020 15:10
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    • 13.07.2020 15:10
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    'da a hain saldırı! Doğum ihbarına gitti kurşun yağdırdılar

    'ın Bağlar ilçesinde, doğum ihbarı üzerine yola çıkan 'e ait , kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 8 kurşunun isabet ettiği ambulanstaki sağlık personeli, saldırıyı yara almadan atlattı. Polis, motosikletli saldırganı arıyor.

    Ambulansa hain saldırı! Kurşun yağmuruna tutuldu...

    Olay, dün gece yarısı, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, adı açıklanmayan bir anne adayının doğumu başlayınca yakınları çağırdı. Sağlık görevlilerinin bulunduğu 'e ait ambulans, mahalleye geldiği sırada, görevliler yol kenarında motosikletiyle bekleyen bir kişiyi kadının yakını zannetti.

    Bunun üzerine ambulans durdu. Ancak kimliği belirsiz kişi, sağlık personeline, "Neden yanımda durdunuz?" diye çıkıştı. Hasta yakını zannedildiği söylenmesine rağmen küfür eden şüpheli ile sağlık personeli arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüpheli, görevlilere tabanca çekti. Ambulans sürücüsü, hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli ise ambulansın arkasından kurşun yağdırıp, motosikletiyle kaçtı.

    8 merminin isabet ettiği ambulansta sağlık görevlileri yara almadı. Polis, motosikletli saldırganının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

    Öte yandan doğum sancıları tutan anne adayı başka bir ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü.

    Haberler Yaşam Diyarbakır'da ambulansa hain saldırı! Doğum ihbarına gitti kurşun yağdırdılar
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