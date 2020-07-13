



MUHTAR ÖZAYDIN: GEÇEN AYDAN 20 EV KARANTİNAYA ALINDI

Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, mahallede 2 bin kadar Afganistan uyruklu kişinin ikamet ettiğini söyledi. Geçen aydan bu yana Afganistanlı ailelerin yaşadığı 20 evin karantinaya alındığını anlatan Özaydın, "İşte girdiğimiz evleri gördünüz. Burada 20'nci ev kapandı. Şu andaki sayımız cumartesi günü kapattığımız ev ile beraber 20'ye çıktı. Bunların içinde de hastanede olan insanımızla birlikte 20'yi geçiyor. Huzur Mahallesi'nde durum bu şekilde" dedi.



MAHALLELİ TEDİRGİN: DIŞARI ÇIKARKEN KORKUYORUZ

Mahalleli ise artan vakalar nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Mahallenin birçok yerinde karantina nedeniyle evlerin demir bariyer ve şeritlerle kapatıldığını ifade eden Fehmi Sezer, "Biz evden çıkamıyoruz. Çoluğumuz çocuğumuz evde esir. Şurada markete gelip bir ekmek almaya çekiniyoruz. Kendimizi koruyoruz ama ne kadar korusak da aile boyu tereddütlüyüz. Gelecek misafirlerimiz de gelmiyor. Adam gelmeye kalksa 'sizin orası riskli' diyor. Ben kendi çocuğumdan çekiniyorum, ailemden çekiniyorum. Evde iki metre ara ile oturuyoruz. Bir yere mi gittim? Bir yere mi dokundum? Böyle tereddütteyiz yani. Kolonya döke döke kollarımız ne hale geldi" diye konuştu. Mustafa Günaydın da pozitif vakalar nedeniyle endişeli olduklarını belirterek, "Kendi çocuklarımın benim evime daha siftahları yok üç aydan beri. Girip çıkmıyorlar evime. Kapıya geliyorlar, ihtiyacımı görüp gidiyorlar. Koronavirüs en çok bizim mahallede var, endişeliyiz" dedi.



Öte yandan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Afgan uyruklu kişilerin hastanelerde tedavileri sürüyor.