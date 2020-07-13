



Bu sırada bir kedinin yanan konteynerden ayrılmaması üzerine itfaiye erleri durumu Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen veteriner ekibi, kedinin yeni doğum yaptığını belirledi. Veteriner, kediyi konteynerlerin bulunduğu yere bırakarak onu izlemeye başladı. Anne kedi, yanan bir koltuğun yanından ayrılmayınca yavruların yerini tespit etti. Veteriner ve itfaiye erleri yanan bir koltuğun altında 3 yavru kediyi sağ halde buldu. Anne kedi bir yavrusunu alıp götürürken, diğer iki yavru hayvan barınağına götürüldü.