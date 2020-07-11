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    • 11.07.2020 17:12
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    • 11.07.2020 17:16
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    virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı 150 kişilik tekne partisine baskın!

    Son dakika haberine göre İstanbul’da bir teknede kalabalık bir grubun eğlence düzenlediği ve ye uymadığı bilgisi üzerine emniyet harekete geçti. Tekneden 150 kişi çıkarken hepsi hakkında idari işlem uygulandı. Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    Dün gece saat 00:10 sıralarında Balat mevkiinden hareket eden bir teknenin kalabalık bir grupla denize açıldığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyeti Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

    Yapılan araştırmalarda; bahse konu tekne Arnavutköy sahilinde görüldü. Tekne içerisinde yapılan denetimlerde şahısların kurallarına aykırı hareket ettikleri ve maske takmadıkları, işletme tarafından tekne içerisindeki oturma düzeninin kanuna uygun düzenlenmediği ve kapama saatine riayet edilmeyerek canlı müzik yayınının devam ettiği belirlendi.

    Tekne içerisinde bulunan 150 kişi tahliye edilerek eğlence organizasyonu sonlandırıldı. Şahıslar hakkında idari işlem uygulandı.

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

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