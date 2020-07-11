Dün gece saat 00:10 sıralarında Balat mevkiinden hareket eden bir teknenin kalabalık bir grupla denize açıldığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyeti Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.





Yapılan araştırmalarda; bahse konu tekne Arnavutköy sahilinde görüldü. Tekne içerisinde yapılan denetimlerde şahısların sosyal mesafe kurallarına aykırı hareket ettikleri ve maske takmadıkları, işletme tarafından tekne içerisindeki oturma düzeninin kanuna uygun düzenlenmediği ve kapama saatine riayet edilmeyerek canlı müzik yayınının devam ettiği belirlendi.





Tekne içerisinde bulunan 150 kişi tahliye edilerek eğlence organizasyonu sonlandırıldı. Şahıslar hakkında idari işlem uygulandı.



SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

