Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.07.2020 11:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2020 11:01
    ABONE OL

    'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelere denetim yapıldı

    'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. Tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Polisin bir tekneye yaptığı denetim anları kameralara yansıdı...

    Boğazın ortasında basıldılar! 154 bin lira...

    Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine açıklarında denetim yaptı. Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili yapılan denetimlerde Kabataş açıklarında duran bir tekneye baskın düzenlendi.

    KORONAVİRÜSÜ HİÇE SAYDILAR

    Teknede sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gören polis ekipleri tekneyi Kabataş Limanı'na demirledi. Polis, tekne içinde bulunan 49 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesti. Toplamda 49 kişiye 154 bin 350 lira para cezası kesildi.

    Tekne sahibi Muzaffer C., tekneyi kiralayan D.C. ve işletmenin çalışanı Tevfik T. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında teknelere denetim yapıldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri