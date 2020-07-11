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    • 11.07.2020 16:32
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    Son dakika: 'da tramvayı karıştıran cinsel iddiası: Al çekmişsin işte!

    Son dakika haberine göre ’in Karşıyaka ilçesinde, tramvayda 15 yaşındaki bir kız çocuğuna iddiası ortalığı karıştırdı.Genç kızın fotoğrafını çektiği iddia edilen emekli hakim M.E., emniyetteki işlemlerinin ardından ikmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edildikten savcılık tarafından sonra serbest bırakıldı.


    Olay, dün gündüz saatlerinde Karşıyaka Tramvayı'nda meydana geldi. Emekli hakim olduğu belirtilen M.E., iddiaya göre tramvayda telefonunu çıkararak fotoğraf çekti. 15 yaşındaki bir çocuk, kendisinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle M.E.'ye tepki gösterdi.

    Bir yolcunun cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tramvaydaki diğer kadınların da destek olmasıyla, M.E.'nın telefonunda fotoğrafların bulunduğu klasörü açmak zorunda kaldığı ve yaşı 18 yaşından küçük olan çocuğun, "Al, çekmişsin işte" şeklinde bağırdığı görüldü.



    Şikayet üzerine, M.E. hakkında soruşturma başlatıldı.İkmalen dosya üzerinden adliyeye sevk edilen ifadesinde M.E.'nin, "Ben özellikle kimsenin fotoğrafını çekmedim. Telefonumu yeni aldığım için kamerasını denemek istedim ve tramvayın içine rastgele doğrulttum" dediği öğrenildi. Dosyanın incelenmesinin ardından hakim, savcılıkça serbest bırakıldı.

    Haberler Yaşam Son dakika: İzmir Karşıyaka'da tramvayı karıştıran cinsel taciz iddiası: Al çekmişsin işte!
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