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    • 12.07.2020 01:13
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    • 12.07.2020 01:13
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    'te tedbirlerine uymayanlara yağdı!

    'te, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 4 bin 339 kişiye idari yaptırım uygulandı.

    Tedbirlere uymayanlara ceza yağdı!

    'te, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere idari yaptırım uygulandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan kararların hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

    4 BİN 339 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
    Bu kapsamda, 11 Temmuz'da güvenlik güçlerince kent genelinde yürütülen çalışmalarda, 4 bin 339 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

    Ayrıca denetlenen 377 iş yerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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