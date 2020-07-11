Ankara'da akılalmaz kaza! Apartman bahçesine düştü

Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yusuf P., yaralandı. Kaza gürültüsü ile uyanan bina sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yusuf P., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobilde yapılan incelemede çok sayıda içki kutusu buldu.