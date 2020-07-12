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    | den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 12 Temmuz 2020

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte tahminleri...

    Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    İSTANBUL °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    ANKARA °C, 33°C
    Az bulutlu ve açık

    KASTAMONU °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAMSUN °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ERZURUM °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DİYARBAKIR °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 12 Temmuz 2020
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